В Петербурге приход весны разбудил местных гадюк

Многие люди успели запечатлеть их на камеры, хотя неоднозначно отнеслись к таким событиям. Горожане предпочитают не встречаться с опасными соседями на своих дачах или в парках, потому что могут наступить на особей, не заметив их среди травы. Они уверены, что нужно вовремя избавиться от змей, чтобы не страдать от их укусов.Сейчас они не проявляю агрессии, а также пока не собрали свой яд, но эксперты рекомендуют населению соблюдать осторожность. Некоторые лица отметили, что человек уже захватил территории обитания представителей фауны, а также часто можно заметить вместо этих красавиц безопасных ужей.