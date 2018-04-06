В Петербурге приход весны разбудил местных гадюк
В сетях появились сообщения от жителей Петербурга. Приход весны разбудил местных гадюк, греющихся на солнце в окрестностях Юнтолово.
Многие люди успели запечатлеть их на камеры, хотя неоднозначно отнеслись к таким событиям. Горожане предпочитают не встречаться с опасными соседями на своих дачах или в парках, потому что могут наступить на особей, не заметив их среди травы. Они уверены, что нужно вовремя избавиться от змей, чтобы не страдать от их укусов.
Сейчас они не проявляю агрессии, а также пока не собрали свой яд, но эксперты рекомендуют населению соблюдать осторожность. Некоторые лица отметили, что человек уже захватил территории обитания представителей фауны, а также часто можно заметить вместо этих красавиц безопасных ужей.
Многие люди успели запечатлеть их на камеры, хотя неоднозначно отнеслись к таким событиям. Горожане предпочитают не встречаться с опасными соседями на своих дачах или в парках, потому что могут наступить на особей, не заметив их среди травы. Они уверены, что нужно вовремя избавиться от змей, чтобы не страдать от их укусов.
Сейчас они не проявляю агрессии, а также пока не собрали свой яд, но эксперты рекомендуют населению соблюдать осторожность. Некоторые лица отметили, что человек уже захватил территории обитания представителей фауны, а также часто можно заметить вместо этих красавиц безопасных ужей.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:50