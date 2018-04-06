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По слухам, Дима Билан восстановил отношения с бывшей возлюбленной Инной Андреевой

Появились слухи о том, что Дима Билан вновь восстановил романтические отношения со своей бывшей возлюбленной Инной Андреевой. Также подобную информацию подтвердила и старшая сестра исполнителя.

По слухам, Дима Билан восстановил отношения с бывшей возлюбленной Инной Андреевой

Дима Билан за время своей сольной карьеры стал настоящим завидным женихом России. Молодые девушки толпами бегут на его концерты ради того, чтобы хотя бы посмотреть на своего кумира. Не секрет, что на протяжении длительного периода певец находился в статусе одиночки, но недавно в Сети стали появляться слухи, что отныне сердце знаменитости занято жгучей брюнеткой.

Со слов старшей сестры Димы Билана стало известно, что он действительно возобновил отношения со своей бывшей возлюбленной Инной Андреевой, которая ранее была его тренером по лечебной гимнастике. Ранее пара рассталась из-за увлечения Билана молодой особой, которая вскоре оставила его, улетев в Америку.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 12:05
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