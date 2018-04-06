Герой фильма «Я худею» Евгений Кулик женился

Российский актер Евгений Кулик получил известность в общественных кругах благодаря веселым Instagram – скетчам, а также по роли толстяка Коли из комедийной ленты «Я худею», в которой снялся с Ириной Горбачевой и Александрой Бортич. 5 апреля актер заключил брак со своей возлюбленной Региной Гайсиной. По словам Кулика, избранница сама сделала ему предложение руки и сердца.В своем интервью прессе, молодой человек рассказал, что свадебная церемония состоялась в Москве. Регина сама предложила стать им мужем и женой, а он не смог отказаться: разбудила его ранним утром и сказала, что пора им пожениться, а он попросил отсрочку на неделю. По истечении семидневного срока молодые люди расписались, и отпраздновали торжество в тесном кругу. На выходных же, по словам Евгения, они планируют закатить грандиозную пирушку по случаю бракосочетания, куда будут приглашены друзья и родственники молодоженов.