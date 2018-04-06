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Тимати шокировал фанатов своим пением в новой песне об изменах

Известный рэпер Тимати шокировал своих поклонников выходом новой песни об изменах. В композиции певец не только дал волю эмоциям, но также и запел вместо привычного чтения рэпа.

Тимати шокировал фанатов своим пением в новой песне об изменах

Тимур Юнусов, он же Тимати, в последнее время часто радует своих слушателей новыми свежими композициями, которые находят отклик в сердцах многих фанатов. На днях Сеть просто взорвала его новая композиция под названием «Херовая песня». В тексте своего произведения звезда Black Star рассказывает трогательную историю о своей любви и предательстве девушки. Позже он находит общий язык с её новым избранником и они вдвоём начинают мстить подруге, которая обоих обвела вокруг пальца.

В конце композиции герой встречает ту самую предавшую его девушку через много лет, и, вспомнив былые чувства, изменяет с ней своей супруге. Фолловеры отметили, что текст песни неплохой, но раскритиковали Тимура Юнусова за избыток не нормативной лексики, а также рекомендовали ему и дальше читать рэп, но не петь.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:49
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