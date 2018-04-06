Памела Андерсон призналась, что съёмки для Playboy спасли её жизнь

Памела Андерсон не так давно в откровенном интервью рассказала о роли, которую сыграли в её жизни съёмки для журнала Playboy. Модель украшала обложку печатного издания порядка 14 раз, и теперь смело заявляет, что это было жизненно необходимо для неё.Кроме того, что юная тогда девушка научилась быть более раскрепощённой, общительной и уверенной в себе, Андерсон призналась, что постоянный контакт с сотрудниками журнала помог ей справиться с моральной травмой из-за пережитого ранее сексуального насилия.Об этом факте звезда молчала очень долго. Лишь во время своего выступления на Каннском кинофестивале, чтобы поддержать других женщин, столкнувшихся с подобной проблемой, звезда заговорила о пережитом.Со слов Памелы Андерсон, во время откровенных съёмок для Playboy ей раз за разом приходилось невольно вспоминать о случившемся, но всё же удалось сломить в себе тот страх и боль, а также в некотором роде спасти свою жизнь от морального краха.