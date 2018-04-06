АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Поделка тысячелетия: Микеланджело Буонаротти одурачил весь мир и создал копию легендарной античной статуи
EUR 70.59 USD 57.58
Курс валют на 06.04.2018

Памела Андерсон призналась, что съёмки для Playboy спасли её жизнь

Известная актриса и модель Памела Андерсон призналась, что съёмки для популярного мужского журнала Playboy в некотором смысле спасли ей жизнь. Именно во время работы с изданием звезда сериала «Спасатели Малибу» смогла стать сильнее морально и обрела уверенность в себе, которой не хватало в течение длительного времени.

Памела Андерсон призналась, что съёмки для Playboy спасли её жизнь

Памела Андерсон не так давно в откровенном интервью рассказала о роли, которую сыграли в её жизни съёмки для журнала Playboy. Модель украшала обложку печатного издания порядка 14 раз, и теперь смело заявляет, что это было жизненно необходимо для неё.

Кроме того, что юная тогда девушка научилась быть более раскрепощённой, общительной и уверенной в себе, Андерсон призналась, что постоянный контакт с сотрудниками журнала помог ей справиться с моральной травмой из-за пережитого ранее сексуального насилия.

Об этом факте звезда молчала очень долго. Лишь во время своего выступления на Каннском кинофестивале, чтобы поддержать других женщин, столкнувшихся с подобной проблемой, звезда заговорила о пережитом.

Со слов Памелы Андерсон, во время откровенных съёмок для Playboy ей раз за разом приходилось невольно вспоминать о случившемся, но всё же удалось сломить в себе тот страх и боль, а также в некотором роде спасти свою жизнь от морального краха.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:35
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алла Пугачёва попросила Илью Резника написать для
Ольге Бузовой посоветовали поискать женихов в
На антарктической станции немецкие ученые собрали
За сорокалетний Toyota Land Cruiser FJ40 просят
Снимок похудевшей Чеховой в нижнем белье привёл в
Уфимский школьник создал аналог таблицы
Кирстен Данст перестала следить за своим внешним
В сеть выложили шпионские фотографии пикапа Jeep
Анна Семенович радостно сообщила фанатам о своей
Найдена зависимость между приемом препаратов и
Кроссовер Ford Kuga показал плохой результат на
По слухам, Дима Билан восстановил отношения с
Первый частный луноход запустят без генерального
«Делимобиль» увеличил автопарк каршеринга в
Тимати шокировал фанатов своим пением в новой
Ученые: Женские половые гормоны предотвращают
Памела Андерсон призналась, что съёмки для
Россиянам посоветовали побыстрее отказаться от
Компания Chuwi собирает средства на разработку
Рудковскую высмеяли за «платье-занавеску» из
В Перми после смерти ребенка были задержаны
Представлен бюджетный защищенный смартфон Archos
Avast представила обновленный браузер Avast
Рианна посетила собственную презентацию в
На открытии Каннского фестиваля представят
Анастасия Лисова рассказала, что всегда найдет
Григорий Лепс иногда отказывается от алкоголя
Облако смерти стало причиной исчезновения
Бобом Диланом была записана композиция для
Virgin Galactic успешно испытала новую версию
Просмотреть все новости