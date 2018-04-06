Москвич разгуливает по коммунальной квартире в голом виде из-за желания выжить свою соседку

Пожилой мужчина решил стать владельцем квартиры, а потом решил прибегнуть к такому способу. Он причиняет неудобства своей соседке, а сотрудники полиции только разводят руками, потому что этот человек уже проделал аналогичные действия с другой особой. Тогда она переселилась, чтобы не видеть такого кошмара.Юзеры стали предлагать различные способы, чтобы наказать любителя нудизма. Они предложили москвичке поселить у себя детей, а потом привлечь человека к ответственности. Также можно временно сдать комнату представителями нетрадиционной ориентации, чтобы успокоить любителя захвата чужой жилплощади.