СМИ: У Кличко существует «тайный бизнес» за границей

За прошедший год Кличко зафиксировал в доходной части декларации сумму всего в 5 млн гривен, хотя на территории ФРГ у семейства функционирует компания KMG, которой совместно управляют братья-боксеры. Фирма появилась еще в 2007 году, а основная деятельность KMG - услуги в сфере спортивного маркетинга и продвижения.Корпорация помогает зарубежным фирмам попасть на украинский рынок, что делает Кличко заинтересованным в вопросах евроинтеграции страны. Тогда иностранные компании легко смогут проходить в Украину с участием киевского мэра. Оплата подобных услуг очень высокая, отмечает интернет-портал volksbetrug.net.