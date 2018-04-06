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СМИ: У Кличко существует «тайный бизнес» за границей

Градоначальник Киева Виталий Кличко активно ведет предпринимательство в Европе, когда только в ФРГ на знаменитое семейство зарегистрировано несколько брендов, информируют "Вести", ссылаясь на сведения реестра сферы торговли Германии.

СМИ: У Кличко существует «тайный бизнес» за границей


За прошедший год Кличко зафиксировал в доходной части декларации сумму всего в 5 млн гривен, хотя на территории ФРГ у семейства функционирует компания KMG, которой совместно управляют братья-боксеры. Фирма появилась еще в 2007 году, а основная деятельность KMG - услуги в сфере спортивного маркетинга и продвижения.

Корпорация помогает зарубежным фирмам попасть на украинский рынок, что делает Кличко заинтересованным в вопросах евроинтеграции страны. Тогда иностранные компании легко смогут проходить в Украину с участием киевского мэра. Оплата подобных услуг очень высокая, отмечает интернет-портал volksbetrug.net.
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Экономика
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 17:40
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