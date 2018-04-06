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Ученые: Продолжительность идеального секса равна 5,4 минуты без прелюдии

Группа ученых – сексологов из Института Кинси в процессе своей исследовательской работы выяснили, что продолжительность идеального секса должна составлять не менее 5,4 минуты без прелюдии. Более того, результат исследовательской работы помог специалистам вычислить необходимое количество занятий сексом для человека любой возрастной категории.

Ученые: Продолжительность идеального секса равна 5,4 минуты без прелюдии


По словам доктора Джастина Лехмиллера, идеальный секс, имеея ввиду его качество, определяется не только длительностью, но и частотой полового акта. Сексолог уверен, что, взрослея, человек подвергается развитию хронических заболеваний, что, в свою очередь, сказывается на качестве и частоте половой жизни.

Итоги научной работы показал, что в идеале для лиц от 18 до 29 лет показатель занятия сексом составляет два раза в неделю или же 112 раз в год. Примерно 86 раз в год ученые-сексологи советуют заниматься любовью категории людей от 30-39 лет (1,6 раза) в неделю. Тем, кому за 40 эксперты рекомендуют 69 занятий занятий любовью в год или 1,3 раза в неделю.

Что касается идеальной продолжительности полового акта, то для этого, специалисты уверены, необходимо 5,4 минуты, не включая прелюдии.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 14:47
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