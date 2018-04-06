Ученые: Продолжительность идеального секса равна 5,4 минуты без прелюдии

По словам доктора Джастина Лехмиллера, идеальный секс, имеея ввиду его качество, определяется не только длительностью, но и частотой полового акта. Сексолог уверен, что, взрослея, человек подвергается развитию хронических заболеваний, что, в свою очередь, сказывается на качестве и частоте половой жизни.Итоги научной работы показал, что в идеале для лиц от 18 до 29 лет показатель занятия сексом составляет два раза в неделю или же 112 раз в год. Примерно 86 раз в год ученые-сексологи советуют заниматься любовью категории людей от 30-39 лет (1,6 раза) в неделю. Тем, кому за 40 эксперты рекомендуют 69 занятий занятий любовью в год или 1,3 раза в неделю.Что касается идеальной продолжительности полового акта, то для этого, специалисты уверены, необходимо 5,4 минуты, не включая прелюдии.