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На Пасху освящаются продукты питания, которые были запрещены во время поста

Многие люди во время сбора корзины не знают, что туда нужно положить для освящения на Пасху. Эксперты отметили, что в ней должны быть продукты питания, запрещенные во время поста.

Кроме кулича и творожной пасхи вместе с крашеными яйцами можно добавить другую выпечку. Соль и хрен употребляются постоянно, а потому их сюда не добавляют, что также относится к сахару. Мясные продукты нельзя заносить в храм, хотя они освящаются. Только кровяная колбаса находится под запретом вместе с любым алкоголем кроме Кагора или материальными ценностями.

На Пасху освящаются продукты питания, которые были запрещены во время поста


Многие люди кладут сюда мед вместе с фруктами и овощами, но такие традиции не относятся к церковным канонам. Их святят во время Спаса, а собранная корзина накрывается полотенцем и украшается свежими ветками или лентами. Важно запомнить, что в ней должно быть количество продуктов, которые будут съедены во время трапезы, потому что выбрасывать их нельзя.
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dzen / Общество / Главные новости
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:46
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