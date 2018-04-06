На Пасху освящаются продукты питания, которые были запрещены во время поста

Кроме кулича и творожной пасхи вместе с крашеными яйцами можно добавить другую выпечку. Соль и хрен употребляются постоянно, а потому их сюда не добавляют, что также относится к сахару. Мясные продукты нельзя заносить в храм, хотя они освящаются. Только кровяная колбаса находится под запретом вместе с любым алкоголем кроме Кагора или материальными ценностями.Многие люди кладут сюда мед вместе с фруктами и овощами, но такие традиции не относятся к церковным канонам. Их святят во время Спаса, а собранная корзина накрывается полотенцем и украшается свежими ветками или лентами. Важно запомнить, что в ней должно быть количество продуктов, которые будут съедены во время трапезы, потому что выбрасывать их нельзя.