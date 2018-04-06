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Рудковскую высмеяли за «платье-занавеску» из последней фотосессии

Поклонники Яны Рудковской раскритиковали и высмеяли «платье-занавеску», в котором она снялась в последней фотосессии. Фолловеры посчитали, что дизайнерский наряд выглядит дёшево и смешно.

Рудковскую высмеяли за «платье-занавеску» из последней фотосессии

Яна Рудковская накануне решила поделиться со своими подписчиками в Instagram результатом проведённой фотосессии с модным фотографом Еллен фон Унверт. Музыкальный продюсер выбрала одно из наиболее понравившихся ей самой фото, но вместо массового восторга услышала лишь горы критики.

Как оказалось, фолловеры высмеяли не саму Рудковскую, а «платье-занавеску», которое было на ней надето. Из-за обилия на нежно-розовом блестящем наряде оборок и воланов, пользователи сравнили его с изделием, пошитым из штор. Многие удивились тому, что одежда Рудковской является дизайнерской, а значит и стоит бешеных денег, хоть и выглядит «не очень».

Подписчики посоветовали музыкальному продюсеру не стараться выделяться среди других за счёт вот таких вот «занавесок», ведь ей и так идёт любой наряд, в котором она не выглядит смешно.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:10
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