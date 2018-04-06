Священники не рекомендуют людям посещать кладбище на Пасху из-за традиций праздника

Это событие связано с Воскресением Христа, спасшего человечества от грехов. В этот день души мертвых посещают дома, чтобы порадоваться со своими семьями. После посещения церкви люди ходят в гости или собирают друзей во время застолья.Посещать могилы можно на протяжении особого дня – Радоницы после поминальной службы. В советские времена религия была под запретом. Потому христиане ходили в такие места, чтобы помолиться и отметить праздник, но потом неправильный обычай прижился в обществе.