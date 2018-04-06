Рианна посетила собственную презентацию в укороченном кожаном платье

Рианна довольно часто экспериментирует с разнообразными образами, в которых и появляется на публике. Недавно певица явилась на собственную презентацию новых кремов для тела из её коллекции в укороченном кожаном платье. Чёрный наряд с открытыми плечами удачно подчеркнул пышный бюст знаменитости, а пояс на талии и небольшой разрез снизу добавили образу дерзости.Пользователи Сети отмечают, что новый наряд Рианны не удивил их, ведь от такой личности можно ожидать любых экспериментов, но всё же впечатлил. По мнению фолловеров, глядя на снимки певицы с презентации, можно смело сказать, что она выглядела, как полноправная «хозяйка» вечера.