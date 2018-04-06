АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Поделка тысячелетия: Микеланджело Буонаротти одурачил весь мир и создал копию легендарной античной статуи
EUR 70.59 USD 57.58
Курс валют на 06.04.2018

Рианна посетила собственную презентацию в укороченном кожаном платье

Известная многим певица Рианна посетила собственную презентацию косметики в укороченном кожаном платье. Фанаты знаменитости подчеркнули, что дерзкий образ ей к лицу, а также оценили её смелость.

Рианна посетила собственную презентацию в укороченном кожаном платье

Рианна довольно часто экспериментирует с разнообразными образами, в которых и появляется на публике. Недавно певица явилась на собственную презентацию новых кремов для тела из её коллекции в укороченном кожаном платье. Чёрный наряд с открытыми плечами удачно подчеркнул пышный бюст знаменитости, а пояс на талии и небольшой разрез снизу добавили образу дерзости.

Пользователи Сети отмечают, что новый наряд Рианны не удивил их, ведь от такой личности можно ожидать любых экспериментов, но всё же впечатлил. По мнению фолловеров, глядя на снимки певицы с презентации, можно смело сказать, что она выглядела, как полноправная «хозяйка» вечера.

Рианна посетила собственную презентацию в укороченном кожаном платье
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Chuwi собирает средства на разработку
Рудковскую высмеяли за «платье-занавеску» из
В Перми после смерти ребенка были задержаны
Представлен бюджетный защищенный смартфон Archos
Avast представила обновленный браузер Avast
Рианна посетила собственную презентацию в
На открытии Каннского фестиваля представят
Анастасия Лисова рассказала, что всегда найдет
Григорий Лепс иногда отказывается от алкоголя
Облако смерти стало причиной исчезновения
Бобом Диланом была записана композиция для
Virgin Galactic успешно испытала новую версию
Никита Турчин рассказал, что с ним опасно
Египетские археологи обнаружили при раскопках
Макс Барских шокировал публику резкой сменой
В Испании автомобилист наехал на велосипедистов
Диетологи рекомендуют людям употреблять меньше
В гараже Павла Прилучного появился внедорожник за
Актёры из кинофильма «Лёд» Тарасова и Бикович
Жителей американского штата Огайо терроризируют
Риелторы сообщили: На Рублевке продали дом за $25
Завершение сделки по продаже комплекса «Морской
Меган Фокс взбудоражила поклонников фото в нижнем
Звезда «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг носит
Следы динозавров юрского периода найдены на
Финал конкурса "Мисс Россия 2018" пройдет в
Шэрон Стоун раскрыла секрет своей душевной
Анна Семенович в строгом фраке покорила мужчину
Астрономы обнаружили нейтронную звезду за
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес купили общее
Просмотреть все новости