Страстная пятница является для христиан днем скорби перед Пасхой и имеет свои традиции
Страстная пятница является для христиан днем скорби перед Пасхой. Люди вспоминают события, связанные с распятием и погребением Христа, соблюдая традиции и запреты.
В храмах священники вместо литургии совершают Вынос Плащаницы, которая потом устанавливается на возвышении и верующие могут поклониться Господу. Потому важно посетить службу и купить свечи, которые потом забираются домой. Они в зажженном виде помогут хозяевам очистить дом от негативной энергии, но при этом нужно читать молитвы, а дальше положить их рядом с иконами.
Хозяйки в это время начинают выпечку хлеба вместе с крестовыми булочками, являющимися символами дня. Можно в церкви освятить кольцо, чтобы защитить себя от опасности. Запрещено слушать музыку, танцевать или устраивать вечеринки. Также нельзя ругаться, конфликтовать с людьми или заниматься работой с использованием режущих предметов. Верующие люди садятся за стол после прикосновения к погребальному полотну и стараются воздержаться от приема пищи перед такими событиями.
В храмах священники вместо литургии совершают Вынос Плащаницы, которая потом устанавливается на возвышении и верующие могут поклониться Господу. Потому важно посетить службу и купить свечи, которые потом забираются домой. Они в зажженном виде помогут хозяевам очистить дом от негативной энергии, но при этом нужно читать молитвы, а дальше положить их рядом с иконами.
Хозяйки в это время начинают выпечку хлеба вместе с крестовыми булочками, являющимися символами дня. Можно в церкви освятить кольцо, чтобы защитить себя от опасности. Запрещено слушать музыку, танцевать или устраивать вечеринки. Также нельзя ругаться, конфликтовать с людьми или заниматься работой с использованием режущих предметов. Верующие люди садятся за стол после прикосновения к погребальному полотну и стараются воздержаться от приема пищи перед такими событиями.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:20