АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Поделка тысячелетия: Микеланджело Буонаротти одурачил весь мир и создал копию легендарной античной статуи
EUR 70.59 USD 57.58
Курс валют на 06.04.2018

Страстная пятница является для христиан днем скорби перед Пасхой и имеет свои традиции

Страстная пятница является для христиан днем скорби перед Пасхой. Люди вспоминают события, связанные с распятием и погребением Христа, соблюдая традиции и запреты.

В храмах священники вместо литургии совершают Вынос Плащаницы, которая потом устанавливается на возвышении и верующие могут поклониться Господу. Потому важно посетить службу и купить свечи, которые потом забираются домой. Они в зажженном виде помогут хозяевам очистить дом от негативной энергии, но при этом нужно читать молитвы, а дальше положить их рядом с иконами.

Страстная пятница является для христиан днем скорби перед Пасхой и имеет свои традиции


Хозяйки в это время начинают выпечку хлеба вместе с крестовыми булочками, являющимися символами дня. Можно в церкви освятить кольцо, чтобы защитить себя от опасности. Запрещено слушать музыку, танцевать или устраивать вечеринки. Также нельзя ругаться, конфликтовать с людьми или заниматься работой с использованием режущих предметов. Верующие люди садятся за стол после прикосновения к погребальному полотну и стараются воздержаться от приема пищи перед такими событиями.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Герой фильма «Я худею» Евгений Кулик женился
В Петербурге приход весны разбудил местных гадюк
СМИ: У Кличко существует «тайный бизнес» за
К 2024 году «умные» счетчики появятся в
В Сети обсуждают набравшую вес Евгению
Страстная пятница является для христиан днем
Около 55% россиян намеренно не платят по
Олег Газманов поразил поклонников своей
Поклонники переживают за сексуальную ориентацию
Роскомнадзор определил приоритетные продукты для
Астрофизики: Темная материя - «абсолютно черная»
В Сбербанке опровергли риск заражения вирусом
Стас Пьеха с юмором поздравил с днём рождения
Британский политик Боб Стюарт рассказал о
Ученые не могут объяснить странные образования на
Александр Воронин: «White&Smile» или как
Иван Дорн представил в Сети новый клип, который
В Хабаровске осудили угонщиков машин бизнес-класса
Британский путешественник обнаружил неизвестное
34-летнюю Алсу поклонники заподозрили в увлечении
Светлана Бондарчук появилась на модной
В России стартовали продажи автомобилей Audi в
Новая версия Volkswagen Jetta оказалась дешевле
Москвич разгуливает по коммунальной квартире в
Ученые: Продолжительность идеального секса равна
На Пасху освящаются продукты питания, которые
Священники не рекомендуют людям посещать кладбище
Пасха вошла в тройку самых важных праздников для
Пережившая клиническую смерть девушка, рассказала
В Нью-Йорке после нападения на автобус с бойцами
Просмотреть все новости