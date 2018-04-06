К 2024 году «умные» счетчики появятся в большинстве домов России
Заместитель министра строительства Андрей Чибис, выступая на заседании по государственной программе "Умный город", заявил о планах правительства оснастить около 90% российских домохозяйств "умными" счетчиками. Программа рассчитана до 2024 года.
Чибис подчеркивает, что задача, выставленная перед министерствами, весьма непростая, но необходимая для экономики. Без "умного" учета трудно контролировать нагрузку на инфраструктуру. К 2024 году примерно 95% многоквартирных зданий оснастят "умными" приборами учета, позволяющими дистанционно передавать показания местным поставщикам услуг.
Высокотехнологичные счетчики позволят учитывать реальное количество потребленной воды и электроэнергии, что даст возможность поставщикам услуг качественно рассчитывать нагрузку на имеющиеся мощности. В отдельных регионах РФ подобные инновации успешно внедряются, отмечает Чибис.
Чибис подчеркивает, что задача, выставленная перед министерствами, весьма непростая, но необходимая для экономики. Без "умного" учета трудно контролировать нагрузку на инфраструктуру. К 2024 году примерно 95% многоквартирных зданий оснастят "умными" приборами учета, позволяющими дистанционно передавать показания местным поставщикам услуг.
Высокотехнологичные счетчики позволят учитывать реальное количество потребленной воды и электроэнергии, что даст возможность поставщикам услуг качественно рассчитывать нагрузку на имеющиеся мощности. В отдельных регионах РФ подобные инновации успешно внедряются, отмечает Чибис.
Экономика
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 17:30