Анастасия Лисова рассказала, что всегда найдет чем заняться

Настя призналась, что иногда на нее нападает желание что-нибудь поделать по дому. Казалось бы, все уже сделано, семья сыта, довольная и спокойна, ребенок спит, и стоит просто отдохнуть, вот только присутствует ощущение, что она прогуливает школу, призналась Лисова.Экс-участница телестройки поинтересовалась у поклонников, бывает ли у них такое чувство? Молодая мамочка также добавила, что в связи с такой хозяйственной чертой дела находятся всегда.