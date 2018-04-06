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Анастасия Лисова рассказала, что всегда найдет чем заняться

Знаменитая экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» рассказала подписчицам, что не может сидеть без дела.

Анастасия Лисова рассказала, что всегда найдет чем заняться

Настя призналась, что иногда на нее нападает желание что-нибудь поделать по дому. Казалось бы, все уже сделано, семья сыта, довольная и спокойна, ребенок спит, и стоит просто отдохнуть, вот только присутствует ощущение, что она прогуливает школу, призналась Лисова.

Экс-участница телестройки поинтересовалась у поклонников, бывает ли у них такое чувство? Молодая мамочка также добавила, что в связи с такой хозяйственной чертой дела находятся всегда.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:39
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