Григорий Лепс иногда отказывается от алкоголя из-за трудностей на выступлениях

Григорий Лепс уже давно стал любимым исполнителем многих слушателей. Артист знает, что для качественного выступления нужно не только «правильно» исполнить песню, но также зарядить зал своей «особой» энергией. Последнюю певец часто находил именно в бокале чего-нибудь крепкого перед концертом.Лепс не скрывает, что порой у него бывают периоды, когда просто хочется выпить и он пьёт, даже если один. Сейчас же исполнителю пришлось сделать вынужденные перерыв с алкоголем, так как стал замечать, что на выступлениях не хватает сил и дыхания. В добавок ко всему, знаменитость начал активно заниматься на беговой дорожке, что позволяет ему не только приводить себя в форму, но и даёт свободное от дел время на размышления о жизни.