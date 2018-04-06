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Около 55% россиян намеренно не платят по микрозаймам

Согласно опросу экспертов "Домашних денег" и статистических отчетов коллекторского предприятия "КИТ Финанс", примерно 55% россиян умышленно не платят МФО по имеющимся кредитным линиям. Оставшиеся 45% на самом деле не в состоянии вернуть долг в полном объеме.

Около 55% россиян намеренно не платят по микрозаймам


Эксперты отмечают, что у 45% россиян, взявших кредит в МФО, реальные трудности с деньгами, однако отсутствие любых действий, направленных на реструктуризацию долгов, привели к чрезмерному росту кредита. При наличии объективных причин МФО идут на сотрудничество с клиентами, предоставляя им рассрочку, цитирует выдержки из отчета портал РИА Новости.

Примерно 55% умышленно не платят по счетам, когда 20% заемщиков из данной категории клиентов вообще говорят об отсутствии информации о существовании долга. Около 17% недобросовестных клиентов пытаются решить дело в суде, считая, что МФО невыгодно ходить по судебным инстанциям, поэтому гораздо проще списать долг.
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dzen / Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 17:10
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