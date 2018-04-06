Около 55% россиян намеренно не платят по микрозаймам

Эксперты отмечают, что у 45% россиян, взявших кредит в МФО, реальные трудности с деньгами, однако отсутствие любых действий, направленных на реструктуризацию долгов, привели к чрезмерному росту кредита. При наличии объективных причин МФО идут на сотрудничество с клиентами, предоставляя им рассрочку, цитирует выдержки из отчета портал РИА Новости.Примерно 55% умышленно не платят по счетам, когда 20% заемщиков из данной категории клиентов вообще говорят об отсутствии информации о существовании долга. Около 17% недобросовестных клиентов пытаются решить дело в суде, считая, что МФО невыгодно ходить по судебным инстанциям, поэтому гораздо проще списать долг.