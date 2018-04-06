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Никита Турчин рассказал, что с ним опасно конфликтовать

Новенький участник реалити-шоу «Дом-2» Никита Турчин решил помочь телепроекту стать лучше.

Юный участник телестройки Никита Турчин находится на проекте лишь 4 дня, однако за это время он уже привлек внимание участников. Одним парень понравился, а кого-то напугал. Он отметил, что обладает сверхъестественными способностями и всегда может это продемонстрировать.

Никита Турчин рассказал, что с ним опасно конфликтовать

Турчин не скрывает, что согласен в случае необходимости воспользоваться магией в отношении других домовцев. При этом он считает, что на проекте несомненно потребуется применение его экстрасенсорных сил. К примеру, чтобы наказать обидчиков или ускорить наступление взаимных чувств, а также приворожить кого-то или устранить оппонентов в свадебном конкурсе.

«Участники понимают, что со мной можно дружить. А кто со мной не дружит, тот болеет, будем говорить так. Поэтому они пытаются со мной наладить отношения, да и я мальчик коммуникабельный», — рассказал Никита.

По словам парня, некоторые коллеги по проекту уже обращаются к нему с просьбами. А также он провел ритуал, в ходе которого раскладывал карты для всех, желающих. В результате все, что предсказал парень – сбылось.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:09
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