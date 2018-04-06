Никита Турчин рассказал, что с ним опасно конфликтовать

«Участники понимают, что со мной можно дружить. А кто со мной не дружит, тот болеет, будем говорить так. Поэтому они пытаются со мной наладить отношения, да и я мальчик коммуникабельный», — рассказал Никита.

Юный участник телестройки Никита Турчин находится на проекте лишь 4 дня, однако за это время он уже привлек внимание участников. Одним парень понравился, а кого-то напугал. Он отметил, что обладает сверхъестественными способностями и всегда может это продемонстрировать.Турчин не скрывает, что согласен в случае необходимости воспользоваться магией в отношении других домовцев. При этом он считает, что на проекте несомненно потребуется применение его экстрасенсорных сил. К примеру, чтобы наказать обидчиков или ускорить наступление взаимных чувств, а также приворожить кого-то или устранить оппонентов в свадебном конкурсе.По словам парня, некоторые коллеги по проекту уже обращаются к нему с просьбами. А также он провел ритуал, в ходе которого раскладывал карты для всех, желающих. В результате все, что предсказал парень – сбылось.