Макс Барских шокировал публику резкой сменой имиджа в новом клипе

Макс Барских в течение нескольких месяцев совместно с Аланом Бадоевым готовил свой новый клип на недавний хит «Сделай громче». Фанаты исполнителя даже не ожидали, что видео выйдет так скоро, но очень обрадовались этой новости. Стоит отметить, что сама задумка продюсеров пользователям Сети очень понравилась, а вот новый имидж певца, мягко говоря, шокировал многих.На кадрах нового клипа «Сделай громче» Макс Барских появился перед публикой с длинными волосами зелёного цвета. Некоторые фолловеры честно признались в комментариях к видеоролику, что не сразу узнали в главном герое своего кумира, а кто-то восторженно поддержал идею продюсеров, отметив, что таким образом у них появилась возможность посмотреть на Макса Барских совершенно с другой стороны.О самом клипе в Сети появилось такое же огромное количество положительных отзывов. Фанаты отметили, что данная композиция наполнена глубоким смыслом, а хорошо продуманный сюжет ролика только приумножает удовольствие от прослушивания песни.