АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Поделка тысячелетия: Микеланджело Буонаротти одурачил весь мир и создал копию легендарной античной статуи
EUR 70.59 USD 57.58
Курс валют на 06.04.2018

Макс Барских шокировал публику резкой сменой имиджа в новом клипе

Популярный певец Макс Барских шокировал публику резкой сменой имиджа в своём новом клипе. Фолловеры пишут в Сети, что им очень непривычно видеть своего кумира с длинными волосами зелёного цвета.

Макс Барских шокировал публику резкой сменой имиджа в новом клипе

Макс Барских в течение нескольких месяцев совместно с Аланом Бадоевым готовил свой новый клип на недавний хит «Сделай громче». Фанаты исполнителя даже не ожидали, что видео выйдет так скоро, но очень обрадовались этой новости. Стоит отметить, что сама задумка продюсеров пользователям Сети очень понравилась, а вот новый имидж певца, мягко говоря, шокировал многих.

На кадрах нового клипа «Сделай громче» Макс Барских появился перед публикой с длинными волосами зелёного цвета. Некоторые фолловеры честно признались в комментариях к видеоролику, что не сразу узнали в главном герое своего кумира, а кто-то восторженно поддержал идею продюсеров, отметив, что таким образом у них появилась возможность посмотреть на Макса Барских совершенно с другой стороны.

О самом клипе в Сети появилось такое же огромное количество положительных отзывов. Фанаты отметили, что данная композиция наполнена глубоким смыслом, а хорошо продуманный сюжет ролика только приумножает удовольствие от прослушивания песни.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Россиянам посоветовали побыстрее отказаться от
Компания Chuwi собирает средства на разработку
Рудковскую высмеяли за «платье-занавеску» из
В Перми после смерти ребенка были задержаны
Представлен бюджетный защищенный смартфон Archos
Avast представила обновленный браузер Avast
Рианна посетила собственную презентацию в
На открытии Каннского фестиваля представят
Анастасия Лисова рассказала, что всегда найдет
Григорий Лепс иногда отказывается от алкоголя
Облако смерти стало причиной исчезновения
Бобом Диланом была записана композиция для
Virgin Galactic успешно испытала новую версию
Никита Турчин рассказал, что с ним опасно
Египетские археологи обнаружили при раскопках
Макс Барских шокировал публику резкой сменой
В Испании автомобилист наехал на велосипедистов
Диетологи рекомендуют людям употреблять меньше
В гараже Павла Прилучного появился внедорожник за
Актёры из кинофильма «Лёд» Тарасова и Бикович
Жителей американского штата Огайо терроризируют
Риелторы сообщили: На Рублевке продали дом за $25
Завершение сделки по продаже комплекса «Морской
Меган Фокс взбудоражила поклонников фото в нижнем
Звезда «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг носит
Следы динозавров юрского периода найдены на
Финал конкурса "Мисс Россия 2018" пройдет в
Шэрон Стоун раскрыла секрет своей душевной
Анна Семенович в строгом фраке покорила мужчину
Астрономы обнаружили нейтронную звезду за
Просмотреть все новости