Египетские археологи обнаружили при раскопках древний храм греко-римского периода

Египетские археологи в процессе исследовательских работ обнаружили древний храм, дату строительства которого отнесли к греко-римскому периоду. В ходе археологических работ специалисты выяснили, что стены храма выложены валунами огромного размера, толщина которых свыше одного метра. Эксперты также исследовали фасадную зону древнего объекта, парадный вход и фундамент.В ходе дальнейших работ, археологи нашли уникальные артефакты древности: человеческую статую, старинные деньги и фрагменты нескольких сосудов. По углам храма были расположены колонны, рядом с которыми скульптуры львов. По предварительным данным специалистов, образы хищников были созданы из известняка.