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Египетские археологи обнаружили при раскопках древний храм греко-римского периода

Раскапывая руины древнего храма археологи Египта обнаружили необычную находку вблизи оазиса Сива в Аль-Салам. Удивительная находка относится к греко-римскому периоду.

Египетские археологи обнаружили при раскопках древний храм греко-римского периода


Египетские археологи в процессе исследовательских работ обнаружили древний храм, дату строительства которого отнесли к греко-римскому периоду. В ходе археологических работ специалисты выяснили, что стены храма выложены валунами огромного размера, толщина которых свыше одного метра. Эксперты также исследовали фасадную зону древнего объекта, парадный вход и фундамент.

Египетские археологи обнаружили при раскопках древний храм греко-римского периода


В ходе дальнейших работ, археологи нашли уникальные артефакты древности: человеческую статую, старинные деньги и фрагменты нескольких сосудов. По углам храма были расположены колонны, рядом с которыми скульптуры львов. По предварительным данным специалистов, образы хищников были созданы из известняка.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 10:05
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