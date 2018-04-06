В гараже Павла Прилучного появился внедорожник за 20 млн

О любви Павла Прилучного к машинам известно уже давно, но новое приобретение обошлось знаменитому актёру недешево. Артист купил Gelandewagen Brabus совсем недавно, после чего машина была отправлена на тюнинг, и в данное время автовладелец очень счастлив. Мастера своего дела достаточно серьезно постарались, и сейчас Павел получает удовольствие не только от вида автомобиля, но и от звука двигателя.Немного раньше стало известно, что Прилучный вместе со своей женой Агатой Муцениеце являются владельцами квартиры в элитном московском районе. Такое приобретение стало общим для семьи знаменитостей, и сейчас команда строителей, а также дизайнеры, обустраивая их «гнездышко», стараются удовлетворить запросы знаменитостей.