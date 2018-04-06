АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Поделка тысячелетия: Микеланджело Буонаротти одурачил весь мир и создал копию легендарной античной статуи
EUR 70.59 USD 57.58
Курс валют на 06.04.2018

В гараже Павла Прилучного появился внедорожник за 20 млн

Известный отечественный актёр Павел Прилучный в своём микроблоге сообщил, что приобрёл новенький «прокачанный» внедорожник стоимостью 20 миллионов рублей.

В гараже Павла Прилучного появился внедорожник за 20 млн


О любви Павла Прилучного к машинам известно уже давно, но новое приобретение обошлось знаменитому актёру недешево. Артист купил Gelandewagen Brabus совсем недавно, после чего машина была отправлена на тюнинг, и в данное время автовладелец очень счастлив. Мастера своего дела достаточно серьезно постарались, и сейчас Павел получает удовольствие не только от вида автомобиля, но и от звука двигателя.

Немного раньше стало известно, что Прилучный вместе со своей женой Агатой Муцениеце являются владельцами квартиры в элитном московском районе. Такое приобретение стало общим для семьи знаменитостей, и сейчас команда строителей, а также дизайнеры, обустраивая их «гнездышко», стараются удовлетворить запросы знаменитостей.
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:58
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Chuwi собирает средства на разработку
Рудковскую высмеяли за «платье-занавеску» из
В Перми после смерти ребенка были задержаны
Представлен бюджетный защищенный смартфон Archos
Avast представила обновленный браузер Avast
Рианна посетила собственную презентацию в
На открытии Каннского фестиваля представят
Анастасия Лисова рассказала, что всегда найдет
Григорий Лепс иногда отказывается от алкоголя
Облако смерти стало причиной исчезновения
Бобом Диланом была записана композиция для
Virgin Galactic успешно испытала новую версию
Никита Турчин рассказал, что с ним опасно
Египетские археологи обнаружили при раскопках
Макс Барских шокировал публику резкой сменой
В Испании автомобилист наехал на велосипедистов
Диетологи рекомендуют людям употреблять меньше
В гараже Павла Прилучного появился внедорожник за
Актёры из кинофильма «Лёд» Тарасова и Бикович
Жителей американского штата Огайо терроризируют
Риелторы сообщили: На Рублевке продали дом за $25
Завершение сделки по продаже комплекса «Морской
Меган Фокс взбудоражила поклонников фото в нижнем
Звезда «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг носит
Следы динозавров юрского периода найдены на
Финал конкурса "Мисс Россия 2018" пройдет в
Шэрон Стоун раскрыла секрет своей душевной
Анна Семенович в строгом фраке покорила мужчину
Астрономы обнаружили нейтронную звезду за
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес купили общее
Просмотреть все новости