Меган Фокс взбудоражила поклонников фото в нижнем белье

Большинство поклонников Меган Фокс до сих пор не верят, что жгучая брюнетка, являющаяся официальным лицом известного итальянского бренда Emporio Armani, в нынешнем году отмечает свой 32-й день рождения. На официальной страничке Instagram девушки появились новые фото, вокруг которых сразу возник немалый ажиотаж.Знаменитость зачастую демонстрирует откровенные снимки, на которых предстаёт в эротических образах, однако, на этот раз Меган явно превзошла уровень своей эротичности.На новых фотографиях актриса изображена в полупрозрачном нижнем белье, открывающем красоту её упругого тела, за которым актриса тщательно следит, поддерживая идеальную форму. В комментариях фанаты Фокс буквально осыпали её теплыми отзывами, а также они отметили, что очень хотели бы лицезреть подобные фото почаще.