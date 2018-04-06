Меган Фокс взбудоражила поклонников фото в нижнем белье
Знаменитая голливудская актриса Меган Фокс в который раз взбудоражила своих преданных фанатов, обнародовав новые снимки в своём Инстаграме, на которых она изображена в одном нижнем белье.
Большинство поклонников Меган Фокс до сих пор не верят, что жгучая брюнетка, являющаяся официальным лицом известного итальянского бренда Emporio Armani, в нынешнем году отмечает свой 32-й день рождения. На официальной страничке Instagram девушки появились новые фото, вокруг которых сразу возник немалый ажиотаж.
Знаменитость зачастую демонстрирует откровенные снимки, на которых предстаёт в эротических образах, однако, на этот раз Меган явно превзошла уровень своей эротичности.
На новых фотографиях актриса изображена в полупрозрачном нижнем белье, открывающем красоту её упругого тела, за которым актриса тщательно следит, поддерживая идеальную форму. В комментариях фанаты Фокс буквально осыпали её теплыми отзывами, а также они отметили, что очень хотели бы лицезреть подобные фото почаще.
Большинство поклонников Меган Фокс до сих пор не верят, что жгучая брюнетка, являющаяся официальным лицом известного итальянского бренда Emporio Armani, в нынешнем году отмечает свой 32-й день рождения. На официальной страничке Instagram девушки появились новые фото, вокруг которых сразу возник немалый ажиотаж.
Знаменитость зачастую демонстрирует откровенные снимки, на которых предстаёт в эротических образах, однако, на этот раз Меган явно превзошла уровень своей эротичности.
На новых фотографиях актриса изображена в полупрозрачном нижнем белье, открывающем красоту её упругого тела, за которым актриса тщательно следит, поддерживая идеальную форму. В комментариях фанаты Фокс буквально осыпали её теплыми отзывами, а также они отметили, что очень хотели бы лицезреть подобные фото почаще.