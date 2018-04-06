Роскомнадзор определил приоритетные продукты для фильтрации интернет-трафика

Операторами связи, «СПО CyberFilter» планируется использовать для организации доступа к ресурсам информационного характера, размещенным в сети «Интернет». Данные ресурсы включены в список Единого реестра, запрещенного для распространения в Российской Федерации.Здесь также указывается, что в случае установки CyberFilter, с последующей правильной настройкой и рекомендованными производителем схемами конфигурирования, операторы связи не превысят выявленные нарушения в итоговом трафике в пределах 0,003%.Роскомнадзором отмечено, что необходимость тестирования продукта предложено операторами связи, которые заинтересованы в ограничении доступа к противоправной информации, путем использования эффективных систем.Немногим ранее, положительная оценка дана Роскомнадзором девяти программным продуктам, связанным с фильтрацией трафика, это UBIC, «Тиксен-Блокировка», ADM Filter, «Барьер», SkyDNS Zapret ISP, EcoFilter, СКАТ DPI, ZapretService, Carbon Reductor DPI. Сейчас ведомство активно тестирует разработку еще одного программного средства для интернет-трафика, информирует пресс-служба.