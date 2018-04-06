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Звезда «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг носит мужскую стрижку из-за нелюбви к длинным волосам

Звезда 15-го сезона «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг призналась, что носит мужскую стрижку из-за нелюбви к длинным волосам. Победительница мистического шоу считает, что имеет право выглядеть так, как хочет только она.

Звезда «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг носит мужскую стрижку из-за нелюбви к длинным волосам

После своей победы в 15-ом сезоне «Битвы экстрасенсов» Юлия Ванг, которая являлась эффектной блондинкой с довольно пронзительным взглядом, постепенно начала походить на самого настоящего мужчину. Сейчас подписчики её аккаунта в Instagram засыпают знаменитость множеством вопросов о причине таких перемен в её жизни.

Экстрасенс давно проявила себя, как открытая к общению и разговорчивая женщина, а потому объяснила фанатам, что ей никогда не нравились длинные волосы. Во-первых, с ними неудобно, а во-вторых, их постоянно нужно укладывать, завивать, выпрямлять и ещё много чего, что Джулия Ванг очень не любит.

Решение носить мужскую стрижку победительница мистического проекта принимала не одна. С её слов, перед этим она посоветовалась со своим молодым человеком, объяснила ему, почему хочет носить короткие волосы. Мужчина, на удивление, полностью понял и поддержал свою партнёршу. Более того, возлюбленный экстрасенса даже помог ей с выбором той самой причёски, которая понравится им обоим.

Звезда «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг носит мужскую стрижку из-за нелюбви к длинным волосам

Сейчас Ванг уверена, что мужская стрижка для неё является наиболее идеальным вариантом, ведь и выглядит хорошо, и не требует особого ухода. Недоброжелателям, постоянно упрекающим её в сходстве с мужчиной, экстрасенс посоветовала жить своей жизнью и не мешать делать этого окружающим.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 09:45
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