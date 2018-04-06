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Астрофизики: Темная материя - «абсолютно черная»

Британские астрофизики Даремского университета, исследовав фотографии, присланные космической обсерваторией "Хаббл", выдвинули гипотезу об "абсолютной черноте" темной материи. Частицы данного вещества не взаимодействуют между собой даже в процессе слияния галактик, информирует журнал MNRAS.

Астрофизики: Темная материя - «абсолютно черная»


Ученые наблюдали за активной группой галактик, расположенных в созвездии Индейца на дистанции в 1,4 млрд св.л. от нашей планеты. В данном кластере клубы темной материи отпустили видимые объекты галактик вперед примерно на 5 тыс. св.л., что говорит о взаимодействии невидимых частиц между собой.

Однако после детальной перепроверки данных на микроволновой обсерватории ALMA, астрофизики рассмотрели, что кластеры с темной материей остались недвижимыми по отношению к центру соединяющихся галактик, что указывает на отсутствие прямого взаимодействия темных частиц и прочих объектов Вселенной.
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 16:50
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