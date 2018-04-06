Актёры из кинофильма «Лёд» Тарасова и Бикович объявили о разрыве

Тарасова и Бикович в своих аккаунтах сообщили о расставании. Пара познакомилась на съемках кинофильма более года. Продолжительное время они предпочитали скрывать свои отношения, однако позже их чаще стали видеть вместе на мероприятиях. Сегодняшние посты в аккаунтах актёров поклонников пары привели в шок. Аглая и Милош поведали, что из-за сильной занятости вынуждены расстаться.Однако некоторые пользователи, прочитав посты касательно расставания пары, увидели, что они написаны как под одну копирку, при этом без эмоций. Хейтеры считают, что пара создана искусственно кинопродюсерами ленты «Лёд», дабы привлечь лишнее внимание к своему проекту. После того, как фильм вышел из проката, нет никакой необходимости в привлечении внимания, поэтому Тарасова и Бикович расстаются.