В Сбербанке опровергли риск заражения вирусом клиентских смартфонов

Раньше в Сети появились данные, что на смартфоны потенциальных клиентов Сбербанка может попасть вирус Android.BankBot.358.origin через установленное банковское приложение. По словам авторов данных сведений, вирус может похищать информацию, а также сбережения аккаунтов пользователей банка. Техническими экспертами Сбербанка отмечается, что на сегодняшний день отсутствуют угрозы заражения вирусом.По словам представителей банка, такая информация использовалась компанией, которая разрабатывает антивирусную продукцию, непосредственно для рекламы своего ПО, а также увеличения клиентской базы. Банк может доказывать несостоятельность этой публикации, свою правоту в суде.