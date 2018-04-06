АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Поделка тысячелетия: Микеланджело Буонаротти одурачил весь мир и создал копию легендарной античной статуи
EUR 70.59 USD 57.58
Курс валют на 06.04.2018

В Сбербанке опровергли риск заражения вирусом клиентских смартфонов

В Сети недавно появилась информация, что смартфоны клиентов Сбербанка оказались под угрозой заражения серьёзным банковским вирусом. Пи этом официальные представители кредитной организации заявили, что эти сведения являются недействительными.

В Сбербанке опровергли риск заражения вирусом клиентских смартфонов


Раньше в Сети появились данные, что на смартфоны потенциальных клиентов Сбербанка может попасть вирус Android.BankBot.358.origin через установленное банковское приложение. По словам авторов данных сведений, вирус может похищать информацию, а также сбережения аккаунтов пользователей банка. Техническими экспертами Сбербанка отмечается, что на сегодняшний день отсутствуют угрозы заражения вирусом.

По словам представителей банка, такая информация использовалась компанией, которая разрабатывает антивирусную продукцию, непосредственно для рекламы своего ПО, а также увеличения клиентской базы. Банк может доказывать несостоятельность этой публикации, свою правоту в суде.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сбербанке опровергли риск заражения вирусом
Стас Пьеха с юмором поздравил с днём рождения
Британский политик Боб Стюарт рассказал о
Ученые не могут объяснить странные образования на
Александр Воронин: «White&Smile» или как
Иван Дорн представил в Сети новый клип, который
В Хабаровске осудили угонщиков машин бизнес-класса
Британский путешественник обнаружил неизвестное
34-летнюю Алсу поклонники заподозрили в увлечении
Светлана Бондарчук появилась на модной
В России стартовали продажи автомобилей Audi в
Новая версия Volkswagen Jetta оказалась дешевле
Москвич разгуливает по коммунальной квартире в
Ученые: Продолжительность идеального секса равна
На Пасху освящаются продукты питания, которые
Священники не рекомендуют людям посещать кладбище
Пасха вошла в тройку самых важных праздников для
Пережившая клиническую смерть девушка, рассказала
В Нью-Йорке после нападения на автобус с бойцами
Дочь Курта Кобейна в годовщину его смерти
Особый белок заставляет растения вовремя
Наташа Королева поделилась в Сети архивным фото
Специалисты из Prodrive "с нуля" собрали
Юрий Дудь признался, что получает не более 5
Ученые: Изображение кота мешает детям запоминать
Промсвязьбанк предложил клиентам новую карту
Приезжие экс-участники «Дом-2» осели после
Концерн PSA Group займётся производством
Супруг Меньшовой признался, что за счастье в
С помощью новых технологий российским ученым
Просмотреть все новости