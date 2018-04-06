Анна Семенович в строгом фраке покорила мужчину
В Instagram Анны Семенович появилось интригующее фото, где запечатлены сама певица и покоренный ею молодой мужчина.
Обычно Анна выбирает для себя откровенные наряды с большим декольте, чтобы продемонстрировать свой внушительный бюст. Но на этот раз знаменитость остановилась на черных брюках, длинном черном фраке и топе в тон.
Впрочем, декольте все же присутствует, но сам образ довольно строгий, зато сюжет подкупающий – свою стройную ножку Анна поставила на спину молодому человеку, стоящему на четвереньках на полу.
«Ох уж эти непокорные мужчины», – с улыбкой комментирует публикацию Семенович.
Пользователям понравилась фотография и строгий стиль Анны Семенович, который все же не сдерживает ее безудержную сексуальность, а наоборот подчеркивает.
Обычно Анна выбирает для себя откровенные наряды с большим декольте, чтобы продемонстрировать свой внушительный бюст. Но на этот раз знаменитость остановилась на черных брюках, длинном черном фраке и топе в тон.
Впрочем, декольте все же присутствует, но сам образ довольно строгий, зато сюжет подкупающий – свою стройную ножку Анна поставила на спину молодому человеку, стоящему на четвереньках на полу.
«Ох уж эти непокорные мужчины», – с улыбкой комментирует публикацию Семенович.
Пользователям понравилась фотография и строгий стиль Анны Семенович, который все же не сдерживает ее безудержную сексуальность, а наоборот подчеркивает.