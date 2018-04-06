Британский политик Боб Стюарт рассказал о реальном существовании Лох-несского чудовища
В Британском парламенте два политика недавно озвучили свои версии, касающиеся реальности существования Лох-несского чудовища. Тогда Боб Стюарт рассказал о родственнике, впервые увидевшим Несси в 30-х годах.
Его оппонент Дрю Хендри отметил, что туристы охотно посещают места, где был замечен древний монстр, но сам он не верит в такие истории, считая их удачным рекламным ходом. Однако коллега упомянул о деде, который тогда был ребенком и учился в школе, расположенной на берегу легендарного озера.
Тогда он вместе с друзьями возвращался домой, но внезапно компания увидела огромное существо, имеющее длинную шею и маленькую голову. Оно решило показать себя людям на поверхности воды, после чего перепуганные малыши рассказали об инциденте родителям. С тех пор слава о криптиде распространилась по всем миру, вот только перед кончиной пожилой человек внезапно стал отрицать такие факты, называя их фантазиями. Он оговорил себя, чтобы избежать осуждения со стороны скептиков после смерти.
Его оппонент Дрю Хендри отметил, что туристы охотно посещают места, где был замечен древний монстр, но сам он не верит в такие истории, считая их удачным рекламным ходом. Однако коллега упомянул о деде, который тогда был ребенком и учился в школе, расположенной на берегу легендарного озера.
Тогда он вместе с друзьями возвращался домой, но внезапно компания увидела огромное существо, имеющее длинную шею и маленькую голову. Оно решило показать себя людям на поверхности воды, после чего перепуганные малыши рассказали об инциденте родителям. С тех пор слава о криптиде распространилась по всем миру, вот только перед кончиной пожилой человек внезапно стал отрицать такие факты, называя их фантазиями. Он оговорил себя, чтобы избежать осуждения со стороны скептиков после смерти.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:50