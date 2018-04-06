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Британский политик Боб Стюарт рассказал о реальном существовании Лох-несского чудовища

В Британском парламенте два политика недавно озвучили свои версии, касающиеся реальности существования Лох-несского чудовища. Тогда Боб Стюарт рассказал о родственнике, впервые увидевшим Несси в 30-х годах.

Британский политик Боб Стюарт рассказал о реальном существовании Лох-несского чудовища


Его оппонент Дрю Хендри отметил, что туристы охотно посещают места, где был замечен древний монстр, но сам он не верит в такие истории, считая их удачным рекламным ходом. Однако коллега упомянул о деде, который тогда был ребенком и учился в школе, расположенной на берегу легендарного озера.



Тогда он вместе с друзьями возвращался домой, но внезапно компания увидела огромное существо, имеющее длинную шею и маленькую голову. Оно решило показать себя людям на поверхности воды, после чего перепуганные малыши рассказали об инциденте родителям. С тех пор слава о криптиде распространилась по всем миру, вот только перед кончиной пожилой человек внезапно стал отрицать такие факты, называя их фантазиями. Он оговорил себя, чтобы избежать осуждения со стороны скептиков после смерти.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:50
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