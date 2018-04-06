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Первый частный луноход запустят без генерального спонсора Google

Частный фонд X Prize Foundation, работающий в области инноваций, продолжает конкурс на создание лунохода, хотя генеральный спонсор кампании американский IT-гигант Google покинул проект ввиду неспособности участников выполнить поставленные условия.

Первый частный луноход запустят без генерального спонсора Google


Руководитель фонда Питер Диамандис решил продолжить проект, хотя вышедшая из программы Google обещала трем финалистам вознаграждение в размере $30 млн. Цель кампании - на частные средства создать первый луноход, который впоследствии отправят на Луну, сообщается в пресс-релизе X Prize Foundation.

Согласно условиям программы, конкурс закончился в марте текущего года, когда ни одной команде не удалось достигнуть успеха в миссии. Впрочем, в следующие 2 года 5 команд все еще надеются отправить собственные луноходы на поверхность естественного спутника Земли, а фонд пытается найти нового мецената.
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:00
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