Первый частный луноход запустят без генерального спонсора Google

Руководитель фонда Питер Диамандис решил продолжить проект, хотя вышедшая из программы Google обещала трем финалистам вознаграждение в размере $30 млн. Цель кампании - на частные средства создать первый луноход, который впоследствии отправят на Луну, сообщается в пресс-релизе X Prize Foundation.Согласно условиям программы, конкурс закончился в марте текущего года, когда ни одной команде не удалось достигнуть успеха в миссии. Впрочем, в следующие 2 года 5 команд все еще надеются отправить собственные луноходы на поверхность естественного спутника Земли, а фонд пытается найти нового мецената.