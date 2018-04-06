Ученые не могут объяснить странные образования на Марсе

На снимке специалисты разглядели хорошо заметную впадину в виде желоба с неким образованием, напоминающем амебу. Также на кадрах просматриваются каналы, которые имеют сходство с руслом.На общем снимке виден кратер, а чуть севернее центральной его вершины расположен желоб. Дно желоба усеяно странными образованиями в виде борозд-волн, встречающихся, как правило, в средних широтах, где было движение ледников.На данный момент ученые не могут объяснить природу происхождения этих образований.