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Ученые не могут объяснить странные образования на Марсе

Не так давно аппарат NASA Mars Reconaissance Orbiter запечатлел странные образования на поверхности Марса при помощи камеры СТХ. Ученые пока что не могут объяснить природу этих образований.

Ученые не могут объяснить странные образования на Марсе


На снимке специалисты разглядели хорошо заметную впадину в виде желоба с неким образованием, напоминающем амебу. Также на кадрах просматриваются каналы, которые имеют сходство с руслом.

Ученые не могут объяснить странные образования на Марсе


На общем снимке виден кратер, а чуть севернее центральной его вершины расположен желоб. Дно желоба усеяно странными образованиями в виде борозд-волн, встречающихся, как правило, в средних широтах, где было движение ледников.

На данный момент ученые не могут объяснить природу происхождения этих образований.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 15:40
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