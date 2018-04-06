Дженнифер Лопес и Алекс Родригес купили общее жильё для своей большой семьи

В Сети появилась информация о том, что Дженнифер Лопес наконец решила съехаться со своим спутником Алексом Родригесом. Теперь пара будет жить, как настоящая семья в общих апартаментах, приобретённых за 15 миллионов долларов. Оказалось, что жильё располагается в самом центре Нью-Йорка, в элитном здании, где присутствует не только фитнес-клуб и кинотеатр, но и частный ресторан исключительно для жильцов.Сообщается, что из окон общего с Алексом Родригесом жилья открывается хороший вид на Центральный парк. Сами апартаменты занимают порядка 370 метров квадратных, что, по мнению фанатов, очень просторно даже для такой большой семьи.После покупки общего жилья Дженнифер Лопес и её возлюбленный переедут туда со своими детьми. Пара не скрывает радости от выгодной сделки, считая, что им очень повезло вложится в 15 миллионов за такие роскошные условия.