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Риелторы сообщили: На Рублевке продали дом за $25 млн

На Рублевке совершена самая крупная в этом году сделка по покупке недвижимости. Дом с участком в 50 соток был продан за $25 млн.

В первой декаде 2018 года на загородном рынке Подмосковья самой крупной сделкой стала продажа коттеджа за $25 млн. Общая площадь проданного особняка составляет почти 2 тыс. кв. метров. Дом стоит на участке в полсотни соток в 8 км от МКАД по шоссе Рублево-Успенское. Как показывает статистика, именно в этом регионе происходят наиболее значительные операции с недвижимостью, однако их количество существенно сократилось.

Риелторы сообщили: На Рублевке продали дом за $25 млн


В этот же период времени продан и дорогой таунхауз за $6 млн. В доме 600 кв. метров с участком в 4 сотки. Он находится в 5 км от той же трассы. Земельный участок в 80 соток купили за почти $12 млн долларов. По данным риэлторов, за прошедший год количество сделок купли-продажи жилой недвижимости сократилась на четверть, потому и стоимость элитных домов, таунхаузов, земельных участков стремительно падает.
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dzen / Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 09:50
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