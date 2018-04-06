Риелторы сообщили: На Рублевке продали дом за $25 млн

В первой декаде 2018 года на загородном рынке Подмосковья самой крупной сделкой стала продажа коттеджа за $25 млн. Общая площадь проданного особняка составляет почти 2 тыс. кв. метров. Дом стоит на участке в полсотни соток в 8 км от МКАД по шоссе Рублево-Успенское. Как показывает статистика, именно в этом регионе происходят наиболее значительные операции с недвижимостью, однако их количество существенно сократилось.В этот же период времени продан и дорогой таунхауз за $6 млн. В доме 600 кв. метров с участком в 4 сотки. Он находится в 5 км от той же трассы. Земельный участок в 80 соток купили за почти $12 млн долларов. По данным риэлторов, за прошедший год количество сделок купли-продажи жилой недвижимости сократилась на четверть, потому и стоимость элитных домов, таунхаузов, земельных участков стремительно падает.