В Хабаровске осудили угонщиков машин бизнес-класса

Накануне хабаровский Центральный районный суд вынес приговор трём местным мужчинам, которые обвиняются в хищении автомобилей исключительно премиум-класса. Следствие выяснило, что с 2015 года по 2016 год подсудимыми было украдено 13 машин, стоимостью порядка 40 миллионов рублей. Украденные машины преступники прятали в гараже, а после продавали дорогостоящие автомобили незнакомым людям. В отдельных случаях мужчины звонили законным хозяевам, при этом сообщали, что вернут авто за вознаграждение.Хабаровчан признали виновными по статье УК РФ «Кража». Молодые люди в возрасте 28-30 лет в 2013 году уже привлекались к криминальной ответственности за такое же преступление. В зависимости от того какую роль каждый из них выполнял в данном преступлении, суд назначил наказание до пяти лет заключения в колонии общего режима.