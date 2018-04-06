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«Делимобиль» увеличил автопарк каршеринга в Москве до 2 000 авто

Сервис поминутной аренды авто "Делимобиль" в Москве пополнил парк на 270 новых авто Hyundai Solaris. При этом общее количество авто оператора в Москве составило 1 970 единиц.

«Делимобиль» увеличил автопарк каршеринга в Москве до 2 000 авто


В компании "Делимобиль отметили, что на городские дороги вышло 270 новых авто. Общее количество машин составляет теперь 1 970 экземпляров. Это является самым высоким показателем по объему автопарка московских каршеринговых компаний. Оператор до конца года планирует увеличить общее количество авто в Москве до 5 000 ед. Планируется ежемесячное добавление по 300-400 новых авто, сохраняя на рынке свою долю в рамках 40 процентов. Очередное расширение парка должно состояться в конце апреля. Одно авто компании совершает примерно до десяти поездок в сутки. Среднее время поездок составляет 40 мин.

На втором месте в Москве находится оператор BelkaCar с автопарком на 1 925 авто. Дальность поездки составляет 12 км. Средний чек сегмента "эконом" достигает 350 рублей.
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:50
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