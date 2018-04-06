АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Поделка тысячелетия: Микеланджело Буонаротти одурачил весь мир и создал копию легендарной античной статуи
EUR 70.59 USD 57.58
Курс валют на 06.04.2018

Жителей американского штата Огайо терроризируют еноты-зомби

Американские журналисты получили много тревожных сообщений от жителей штата Огайо, живущих в Янгстауне. Их терроризируют еноты-зомби, после чего люди даже боятся выходить на улицы.

Жителей американского штата Огайо терроризируют еноты-зомби


Свидетели события рассказывают, что животные просто стоят на задних лапах и скалят зубы, после чего начинают истекать слюной и падают на землю. Затем они приходят в себя и повторяют непонятные движения. В таком состоянии еноты появляются на улицах днем, не реагируя на прохожих, а также отличаются агрессивным поведением.



Пока они не нападают на людей, но полиция просит граждан держаться от особей подальше. Ученые не заметили у них признаков бешенства или чумки, но такое поведение пока для них остается загадкой. Американцы отметили, что хищники смотрят на них неподвижными глазами, вызывая невольный ужас.
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:52
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Россиянам посоветовали побыстрее отказаться от
Компания Chuwi собирает средства на разработку
Рудковскую высмеяли за «платье-занавеску» из
В Перми после смерти ребенка были задержаны
Представлен бюджетный защищенный смартфон Archos
Avast представила обновленный браузер Avast
Рианна посетила собственную презентацию в
На открытии Каннского фестиваля представят
Анастасия Лисова рассказала, что всегда найдет
Григорий Лепс иногда отказывается от алкоголя
Облако смерти стало причиной исчезновения
Бобом Диланом была записана композиция для
Virgin Galactic успешно испытала новую версию
Никита Турчин рассказал, что с ним опасно
Египетские археологи обнаружили при раскопках
Макс Барских шокировал публику резкой сменой
В Испании автомобилист наехал на велосипедистов
Диетологи рекомендуют людям употреблять меньше
В гараже Павла Прилучного появился внедорожник за
Актёры из кинофильма «Лёд» Тарасова и Бикович
Жителей американского штата Огайо терроризируют
Риелторы сообщили: На Рублевке продали дом за $25
Завершение сделки по продаже комплекса «Морской
Меган Фокс взбудоражила поклонников фото в нижнем
Звезда «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг носит
Следы динозавров юрского периода найдены на
Финал конкурса "Мисс Россия 2018" пройдет в
Шэрон Стоун раскрыла секрет своей душевной
Анна Семенович в строгом фраке покорила мужчину
Астрономы обнаружили нейтронную звезду за
Просмотреть все новости