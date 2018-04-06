Жителей американского штата Огайо терроризируют еноты-зомби
Американские журналисты получили много тревожных сообщений от жителей штата Огайо, живущих в Янгстауне. Их терроризируют еноты-зомби, после чего люди даже боятся выходить на улицы.
Свидетели события рассказывают, что животные просто стоят на задних лапах и скалят зубы, после чего начинают истекать слюной и падают на землю. Затем они приходят в себя и повторяют непонятные движения. В таком состоянии еноты появляются на улицах днем, не реагируя на прохожих, а также отличаются агрессивным поведением.
Пока они не нападают на людей, но полиция просит граждан держаться от особей подальше. Ученые не заметили у них признаков бешенства или чумки, но такое поведение пока для них остается загадкой. Американцы отметили, что хищники смотрят на них неподвижными глазами, вызывая невольный ужас.
Свидетели события рассказывают, что животные просто стоят на задних лапах и скалят зубы, после чего начинают истекать слюной и падают на землю. Затем они приходят в себя и повторяют непонятные движения. В таком состоянии еноты появляются на улицах днем, не реагируя на прохожих, а также отличаются агрессивным поведением.
Пока они не нападают на людей, но полиция просит граждан держаться от особей подальше. Ученые не заметили у них признаков бешенства или чумки, но такое поведение пока для них остается загадкой. Американцы отметили, что хищники смотрят на них неподвижными глазами, вызывая невольный ужас.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:52