Жителей американского штата Огайо терроризируют еноты-зомби

Свидетели события рассказывают, что животные просто стоят на задних лапах и скалят зубы, после чего начинают истекать слюной и падают на землю. Затем они приходят в себя и повторяют непонятные движения. В таком состоянии еноты появляются на улицах днем, не реагируя на прохожих, а также отличаются агрессивным поведением.Пока они не нападают на людей, но полиция просит граждан держаться от особей подальше. Ученые не заметили у них признаков бешенства или чумки, но такое поведение пока для них остается загадкой. Американцы отметили, что хищники смотрят на них неподвижными глазами, вызывая невольный ужас.