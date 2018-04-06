Британский путешественник обнаружил неизвестное существо на таиландском пляже
В сетях было опубликовано видео, сделанное британским путешественником во время посещения Таиланда. Он обнаружил на пляже неизвестное существо, напугавшее мужчину своим поведением.
Оно внешне напоминает древнее яйцо или отрыжку кита, но может шевелиться. Свидетель события решил отнести находку в воду, однако это чудо стало внезапно извиваться перед глазами изумленного человека, после чего решило издать свист. Шокированный британец предпочел удалиться от него на безопасное расстояние и запечатлел его на камеру.
Пользователи предположили, что это мог быть внеземной организм, попавший сюда после полета НЛО. Также были версии о редком жителе морских глубин, потому что они до сих пор не исследованы учеными и хранят много загадок.
Оно внешне напоминает древнее яйцо или отрыжку кита, но может шевелиться. Свидетель события решил отнести находку в воду, однако это чудо стало внезапно извиваться перед глазами изумленного человека, после чего решило издать свист. Шокированный британец предпочел удалиться от него на безопасное расстояние и запечатлел его на камеру.
Пользователи предположили, что это мог быть внеземной организм, попавший сюда после полета НЛО. Также были версии о редком жителе морских глубин, потому что они до сих пор не исследованы учеными и хранят много загадок.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:20