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Марина Федункив вслед за Ольгой Бузовой запускает собственную валюту

Одна из жемчужин актёрского состава шоу «Comedy Woman» Марина Федункив оценила свое имя не дешевле, чем ведущая «Дома-2» Ольга Бузова. Следом за «Королевой Инстаграма» женщина решила создать собственную валюту.

Марина Федункив вслед за Ольгой Бузовой запускает собственную валюту

«КРЕПКОвалюта» получит название «ФедРубль» - первая в своем роде валюта подкреплённая мукой. Таким образом, с её помощью люди смогут приобретать, как билеты на выступления Марины, так и товары различной необходимости, или же смогут просто перекусить ею в дороге», рассказала Федункив в своем микроблоге.

Так юмористка решила «потроллить» Ольгу Бузову с её криптовалютой. Она записала свою видео-презентацию, где говорила текст держа в руке огурец и в сопровождении команды профессионалов по очистке яиц.

Артистка также предложила звезде создать совместную компанию «БуФед»: ведь именно в буфете можно будет запросто купить «валюту» Марины Федункив в виде печенья, оплатив валютой Бузовой.

Стоит отметить, что пародию тепло приняли поклонники пермской актрисы, которые поддержали женщину. Они отметили, что она права в высказывании о том, что все сейчас живут в эру Ольги Бузовой.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:58
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