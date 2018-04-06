Марина Федункив вслед за Ольгой Бузовой запускает собственную валюту

«КРЕПКОвалюта» получит название «ФедРубль» - первая в своем роде валюта подкреплённая мукой. Таким образом, с её помощью люди смогут приобретать, как билеты на выступления Марины, так и товары различной необходимости, или же смогут просто перекусить ею в дороге», рассказала Федункив в своем микроблоге.Так юмористка решила «потроллить» Ольгу Бузову с её криптовалютой. Она записала свою видео-презентацию, где говорила текст держа в руке огурец и в сопровождении команды профессионалов по очистке яиц.Артистка также предложила звезде создать совместную компанию «БуФед»: ведь именно в буфете можно будет запросто купить «валюту» Марины Федункив в виде печенья, оплатив валютой Бузовой.Стоит отметить, что пародию тепло приняли поклонники пермской актрисы, которые поддержали женщину. Они отметили, что она права в высказывании о том, что все сейчас живут в эру Ольги Бузовой.