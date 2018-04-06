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Сати Казанова в шутку запрещает мужу заглядываться на «хорошеньких» девушек

Сати Казанова пошутила над тем, что периодически запрещает мужу заглядываться на «хорошеньких» девушек. Певица подчеркнула, что они с супругом доверяют друг другу, но без юмора в семейной жизни не обойтись.

Сати Казанова в шутку запрещает мужу заглядываться на «хорошеньких» девушек

Сати Казанова не так давно вышла замуж. Избранником популярной исполнительницы стал итальянский фотограф Стефано Тиоццо, который, по мнению большинства фанатов, очень подходит звезде. Говоря о семейно жизни с мужем, певица признаётся, что в отношениях присутствует лёгкость, доверие и взаимное уважение, а также нет ревности ни с его, ни с её стороны.

Правда, подчёркивает Сати Казанова, иногда она в шутку запрещает супругу засматриваться на «хорошеньких» девушек. Тиоццо же, в свою очередь, также не упускает возможности подразнить любимую словами о том, что мимо только что прошла довольно симпатичная барышня.

Певица считает, что взаимное доверие и понимание юмора друг друна являются залогом счастливой и долгой совместной жизни, чего и пожелала всем своим поклонникам.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 08:58
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