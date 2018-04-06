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34-летнюю Алсу поклонники заподозрили в увлечении «уколами красоты»

34-летнюю певицу Алсу поклонники заподозрили в увлечении «уколами красоты». Рассматривая свежие снимки артистки, фанаты увидели некоторые изменения в ее внешности.

34-летнюю Алсу поклонники заподозрили в увлечении «уколами красоты»


Российская певица Алсу уже довольно продолжительное время проживает за границей. Запись очередного альбома певица начала недавно, однако перенесла премьеру нового клипа из-за разных нюансов, которые могут помешать закончить работу над проектом. Однако на этот раз внимательные поклонники обратили свое внимание не на творчество 34-летней звезды, а на ее внешний вид. Алсу опубликовала фотоснимки, на которых подписчики заметили некоторые изменения овала ее лица. В результате, многочисленные фанаты артистки заподозрили ее в увлечении «уколами красоты».

Часть поклонников все же сошлась на том, что такие перемены во внешности могут быть вызваны возрастом. По другой версии - звезда эстрады подверглась пластической хирургии.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 15:10
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