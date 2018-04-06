34-летнюю Алсу поклонники заподозрили в увлечении «уколами красоты»

Российская певица Алсу уже довольно продолжительное время проживает за границей. Запись очередного альбома певица начала недавно, однако перенесла премьеру нового клипа из-за разных нюансов, которые могут помешать закончить работу над проектом. Однако на этот раз внимательные поклонники обратили свое внимание не на творчество 34-летней звезды, а на ее внешний вид. Алсу опубликовала фотоснимки, на которых подписчики заметили некоторые изменения овала ее лица. В результате, многочисленные фанаты артистки заподозрили ее в увлечении «уколами красоты».Часть поклонников все же сошлась на том, что такие перемены во внешности могут быть вызваны возрастом. По другой версии - звезда эстрады подверглась пластической хирургии.