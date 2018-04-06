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В России стартовали продажи автомобилей Audi в спецсерии Premium

В России официальные дилеры компании Audi начали принимать заказа на автомобили из спцсерии Premium. Для заказа доступны модели A3, A4, Q3 и A6.

В России стартовали продажи автомобилей Audi в спецсерии Premium


Отмечается, что все автомобили Audi из спецсерии Premium комплектуются автоматической трансмиссией S tronic. В частности, седан А3 в модификациях Premium и Premium Plus, оснащённый силовым агрегатом TFSI ёмкостью 1,4 литра мощностью 150 «лошадей» будет доступен для россиян по цене 1 620 000 и 1 715 000 рублей.

Кроссовер Audi Q3 также будет предложен в модификациях Premium, Premium Plus и Premium S стоимостью 1 990 000, 2 150 000 и 2 390 000 рублей соответственно. Седан Audi A4 Premium с разными силовыми агрегатами можно приобрести по цене от 1 990 000 до 2 395 000 рублей. Также седан Audi A6 Premium будет предложен с тремя агрегатами по цене от 2 495 000 до 2 460 000 рублей.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 15:00
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