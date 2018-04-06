Новая версия Volkswagen Jetta оказалась дешевле своего предшественника

Версия в базовой комплектации, учитывая доставку, доступна от 18 545 американских долларов. При этом самая бюджетная версия оснащается 1,4-литровым турбомотором, генерируемым до 147 лошадиных сил. В авто установлена «механическая» трансмиссия на шесть скоростей. Версия с восьмискоростным «автоматом» стоит на 800 долларов больше. Других вариантов КП или двигателя для кроссовера не предусматривается. Вследствие этого потребуется доплачивать за дизайн и оснащение.Список дополнительного оснащения включает элементы спортивного вида кузова, обивку салона кожей (включая руль и ручку коробки передач), систему кондиционирования, панорамный люк, другие фары, бамперы, радиаторную решетку. Максимальная комплектация версии Volkswagen Jetta Premium доступна от $26 500.