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Новая версия Volkswagen Jetta оказалась дешевле своего предшественника

Концерн Volkswagen сообщил цену кроссовера Volkswagen Jetta новой генерации. Новая версия стоит на 100 долларов меньше в сравнении с предыдущей версией.

Новая версия Volkswagen Jetta оказалась дешевле своего предшественника


Версия в базовой комплектации, учитывая доставку, доступна от 18 545 американских долларов. При этом самая бюджетная версия оснащается 1,4-литровым турбомотором, генерируемым до 147 лошадиных сил. В авто установлена «механическая» трансмиссия на шесть скоростей. Версия с восьмискоростным «автоматом» стоит на 800 долларов больше. Других вариантов КП или двигателя для кроссовера не предусматривается. Вследствие этого потребуется доплачивать за дизайн и оснащение.

Список дополнительного оснащения включает элементы спортивного вида кузова, обивку салона кожей (включая руль и ручку коробки передач), систему кондиционирования, панорамный люк, другие фары, бамперы, радиаторную решетку. Максимальная комплектация версии Volkswagen Jetta Premium доступна от $26 500.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 14:50
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