Максим Галкин показал, как его дочка исполняет танец победителя

В очередном ролике пользователи смогли посмотреть, как юморист играет с дочкой Лизой в «Мемо», а после победы над отцом девочка танцует «танец победителя».Фанаты Галкина увидели, что Лиза не прочь немного сжульничать рад победы: отцу она предлагает брать по две карточки, тогда как сама берет по одной.Сюжет и главные герои видео понравились подписчикам Максима, а Лиза получила массу комплиментов от поклонников, как отца, так и своих личных.Как известно, игра «Мемо» способствует тренировке памяти и фолловеры одобрили Максима и его занятия с дочкой, а также им стало понятно, как артисту удается запоминать огромные объемы текстов для выступлений.