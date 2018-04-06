Максим Галкин показал, как его дочка исполняет танец победителя
В Instagram популярного артиста Максима Галкина регулярно появляются забавные видео, главными героями в которых выступают его дети – Лиза и Гарри.
В очередном ролике пользователи смогли посмотреть, как юморист играет с дочкой Лизой в «Мемо», а после победы над отцом девочка танцует «танец победителя».
Фанаты Галкина увидели, что Лиза не прочь немного сжульничать рад победы: отцу она предлагает брать по две карточки, тогда как сама берет по одной.
Сюжет и главные герои видео понравились подписчикам Максима, а Лиза получила массу комплиментов от поклонников, как отца, так и своих личных.
Как известно, игра «Мемо» способствует тренировке памяти и фолловеры одобрили Максима и его занятия с дочкой, а также им стало понятно, как артисту удается запоминать огромные объемы текстов для выступлений.
В очередном ролике пользователи смогли посмотреть, как юморист играет с дочкой Лизой в «Мемо», а после победы над отцом девочка танцует «танец победителя».
Фанаты Галкина увидели, что Лиза не прочь немного сжульничать рад победы: отцу она предлагает брать по две карточки, тогда как сама берет по одной.
Сюжет и главные герои видео понравились подписчикам Максима, а Лиза получила массу комплиментов от поклонников, как отца, так и своих личных.
Как известно, игра «Мемо» способствует тренировке памяти и фолловеры одобрили Максима и его занятия с дочкой, а также им стало понятно, как артисту удается запоминать огромные объемы текстов для выступлений.