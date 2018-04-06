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Максим Галкин показал, как его дочка исполняет танец победителя

В Instagram популярного артиста Максима Галкина регулярно появляются забавные видео, главными героями в которых выступают его дети – Лиза и Гарри.

В очередном ролике пользователи смогли посмотреть, как юморист играет с дочкой Лизой в «Мемо», а после победы над отцом девочка танцует «танец победителя».

Максим Галкин показал, как его дочка исполняет танец победителя

Фанаты Галкина увидели, что Лиза не прочь немного сжульничать рад победы: отцу она предлагает брать по две карточки, тогда как сама берет по одной.

Максим Галкин показал, как его дочка исполняет танец победителя

Сюжет и главные герои видео понравились подписчикам Максима, а Лиза получила массу комплиментов от поклонников, как отца, так и своих личных.

Максим Галкин показал, как его дочка исполняет танец победителя

Как известно, игра «Мемо» способствует тренировке памяти и фолловеры одобрили Максима и его занятия с дочкой, а также им стало понятно, как артисту удается запоминать огромные объемы текстов для выступлений.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:10
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