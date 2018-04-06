В Нью-Йорке после нападения на автобус с бойцами UFC арестован Макгрегор

Предполагается, что в автобусе находился и гражданин России Хабиб Нурмагомедов. Российскому бойцу восьмого апреля в рамках UFC 223 предстоит титульный бой против американского бойца Макса Холлоуэя. Стоит отметить, что сейчас против Макгрегора, который в автобусе элементами ограждения разбил стекло, при этом травмировал нескольких человек, обвинений не выдвинуто.Раньше команда Хабиба участвовала в словесной перепалке с Артемом Лобовым - приятелем Конора. По информации СМИ, друг Макгрегора также участвовал в беспорядках в Бруклине, учиненных командой Хабиба. В результате Лобова сняли с боя против Алекса Касереса.