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В Нью-Йорке после нападения на автобус с бойцами UFC арестован Макгрегор

Конор Макгрегор, являющийся ирландским бойцом, после налёта на автобус, в котором находились бойцы UFC, был арестован правоохранительными органами Нью-Йорка.

В Нью-Йорке после нападения на автобус с бойцами UFC арестован Макгрегор


Предполагается, что в автобусе находился и гражданин России Хабиб Нурмагомедов. Российскому бойцу восьмого апреля в рамках UFC 223 предстоит титульный бой против американского бойца Макса Холлоуэя. Стоит отметить, что сейчас против Макгрегора, который в автобусе элементами ограждения разбил стекло, при этом травмировал нескольких человек, обвинений не выдвинуто.

Раньше команда Хабиба участвовала в словесной перепалке с Артемом Лобовым - приятелем Конора. По информации СМИ, друг Макгрегора также участвовал в беспорядках в Бруклине, учиненных командой Хабиба. В результате Лобова сняли с боя против Алекса Касереса.
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В мире / Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:40
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