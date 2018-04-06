Особый белок заставляет растения вовремя расцветать – Ученые

Система клеток растения производит FT, который потом формирует цветок и участвует в дальнейших процессах. Основным фактором является продолжительность дня, так как самые благоприятные условия помогают ускорить цветение.Листья сообщают растению о таких изменениях с помощью активизации белка, но также важно учесть, что разные виды могут зависеть от времени суток. Ученые решили внимательно исследовать такие механизмы, чтобы иметь возможность управлять процессами.