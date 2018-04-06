Особый белок заставляет растения вовремя расцветать – Ученые
Ученые нашли особый белок, заставляющий растения вовремя расцветать. Такое открытие важно для селекционеров, контролирующих развитие сельскохозяйственных культур.
Система клеток растения производит FT, который потом формирует цветок и участвует в дальнейших процессах. Основным фактором является продолжительность дня, так как самые благоприятные условия помогают ускорить цветение.
Листья сообщают растению о таких изменениях с помощью активизации белка, но также важно учесть, что разные виды могут зависеть от времени суток. Ученые решили внимательно исследовать такие механизмы, чтобы иметь возможность управлять процессами.
Система клеток растения производит FT, который потом формирует цветок и участвует в дальнейших процессах. Основным фактором является продолжительность дня, так как самые благоприятные условия помогают ускорить цветение.
Листья сообщают растению о таких изменениях с помощью активизации белка, но также важно учесть, что разные виды могут зависеть от времени суток. Ученые решили внимательно исследовать такие механизмы, чтобы иметь возможность управлять процессами.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:30