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Особый белок заставляет растения вовремя расцветать – Ученые

Ученые нашли особый белок, заставляющий растения вовремя расцветать. Такое открытие важно для селекционеров, контролирующих развитие сельскохозяйственных культур.

Система клеток растения производит FT, который потом формирует цветок и участвует в дальнейших процессах. Основным фактором является продолжительность дня, так как самые благоприятные условия помогают ускорить цветение.

Особый белок заставляет растения вовремя расцветать – Ученые


Листья сообщают растению о таких изменениях с помощью активизации белка, но также важно учесть, что разные виды могут зависеть от времени суток. Ученые решили внимательно исследовать такие механизмы, чтобы иметь возможность управлять процессами.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:30
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