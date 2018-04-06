Дана Борисова едва не лишилась волос из-за своей невнимательности
Дана Борисова призналась поклонникам в страшной ошибке, из-за которой получила сильный ожог и едва не лишилась своих волос. Оказалось, что неприятность случилась со знаменитостью по причине её невнимательности.
Дана Борисова не скрывает от поклонников того, что довольно часто пользуется разного рода рекламными дорогими средствами по уходу за волосами и кожей головы. Телеведущая старается регулярно делать специальные маски, обёртывания и SPA-процедуры, чтобы её локоны были не только красивыми и блестящими, но также густыми и крепкими.
Накануне специалисты рекомендовали ей уникальное средство, которое оздоровит волосы и поможет восстановить их повреждённую структуру. По совету стилистов Дана Борисова мыла голову этим средством целых пять дней подряд, но вскоре поняла, что совершила страшную ошибку. Телеведущая стала ощущать сильное жжение и зуд на коже головы.
Тщательно прочитав написанное на флаконе, Борисова поняла, что ей едва ли удалось не лишиться волос, ведь мыла голову она средством для химического пилинга. Теледива понимает, что в подобное бьюти-приключение попала из-за своей невнимательности, поэтому впредь старается тщательно изучать состав и предназначение каждого флакона.
Дана Борисова не скрывает от поклонников того, что довольно часто пользуется разного рода рекламными дорогими средствами по уходу за волосами и кожей головы. Телеведущая старается регулярно делать специальные маски, обёртывания и SPA-процедуры, чтобы её локоны были не только красивыми и блестящими, но также густыми и крепкими.
Накануне специалисты рекомендовали ей уникальное средство, которое оздоровит волосы и поможет восстановить их повреждённую структуру. По совету стилистов Дана Борисова мыла голову этим средством целых пять дней подряд, но вскоре поняла, что совершила страшную ошибку. Телеведущая стала ощущать сильное жжение и зуд на коже головы.
Тщательно прочитав написанное на флаконе, Борисова поняла, что ей едва ли удалось не лишиться волос, ведь мыла голову она средством для химического пилинга. Теледива понимает, что в подобное бьюти-приключение попала из-за своей невнимательности, поэтому впредь старается тщательно изучать состав и предназначение каждого флакона.