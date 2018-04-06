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Дана Борисова едва не лишилась волос из-за своей невнимательности

Дана Борисова призналась поклонникам в страшной ошибке, из-за которой получила сильный ожог и едва не лишилась своих волос. Оказалось, что неприятность случилась со знаменитостью по причине её невнимательности.

Дана Борисова едва не лишилась волос из-за своей невнимательности

Дана Борисова не скрывает от поклонников того, что довольно часто пользуется разного рода рекламными дорогими средствами по уходу за волосами и кожей головы. Телеведущая старается регулярно делать специальные маски, обёртывания и SPA-процедуры, чтобы её локоны были не только красивыми и блестящими, но также густыми и крепкими.

Накануне специалисты рекомендовали ей уникальное средство, которое оздоровит волосы и поможет восстановить их повреждённую структуру. По совету стилистов Дана Борисова мыла голову этим средством целых пять дней подряд, но вскоре поняла, что совершила страшную ошибку. Телеведущая стала ощущать сильное жжение и зуд на коже головы.

Тщательно прочитав написанное на флаконе, Борисова поняла, что ей едва ли удалось не лишиться волос, ведь мыла голову она средством для химического пилинга. Теледива понимает, что в подобное бьюти-приключение попала из-за своей невнимательности, поэтому впредь старается тщательно изучать состав и предназначение каждого флакона.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 08:32
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