Ученые: Изображение кота мешает детям запоминать новые слова

Когда ребята видят два предмета, они выбирают знакомый вариант, или просто угадывают ответы. Однако, такая методика может негативно отразиться на дальнейшем изучении. Малыши не любят концентрироваться на занятиях и часто отвлекаются, видя яркие и интересные картинки.Ученые заметили, что все изображения с видом домашнего питомца, сразу привлекали внимание детей, которые потом называли всех животных таким словом. Менее интересный аналог увеличивал процент верных ответов, но в любом случае здесь важна заинтересованность маленького ученика в познании новой информации.