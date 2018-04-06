Ученые: Изображение кота мешает детям запоминать новые слова
Американские психологи отметили, что развитие детей связано с запоминанием новых слов, но многие предметы, которые уже известны, могут стать причиной затруднений в учебе. Изображение кота тоже мешает малышам в таком процессе.
Когда ребята видят два предмета, они выбирают знакомый вариант, или просто угадывают ответы. Однако, такая методика может негативно отразиться на дальнейшем изучении. Малыши не любят концентрироваться на занятиях и часто отвлекаются, видя яркие и интересные картинки.
Ученые заметили, что все изображения с видом домашнего питомца, сразу привлекали внимание детей, которые потом называли всех животных таким словом. Менее интересный аналог увеличивал процент верных ответов, но в любом случае здесь важна заинтересованность маленького ученика в познании новой информации.
Когда ребята видят два предмета, они выбирают знакомый вариант, или просто угадывают ответы. Однако, такая методика может негативно отразиться на дальнейшем изучении. Малыши не любят концентрироваться на занятиях и часто отвлекаются, видя яркие и интересные картинки.
Ученые заметили, что все изображения с видом домашнего питомца, сразу привлекали внимание детей, которые потом называли всех животных таким словом. Менее интересный аналог увеличивал процент верных ответов, но в любом случае здесь важна заинтересованность маленького ученика в познании новой информации.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:00