Наташа Королева поделилась в Сети архивным фото начала 2000-х

Свою подругу Инну Наташа Королева поздравила трогательными словами. Артистка поблагодарила именинницу за то, что она есть, а также выразила слова бесконечной любви. При этом певица напомнила 45-летней подруге, что та «Ягодка» опять. Пользователи Сети оценили столь крепкую дружбу, которую обеим женщинам удалось пронести сквозь года, сохранив теплые отношения.Не без особого интереса подписчики рассматривали опубликованные архивные снимки Королевой, сравнивая их с недавними. Многие из них подчеркнули, что Наташа ничуть не изменилась, а также сохранила былую молодость и красоту, оставшись все такой же позитивной и яркой.