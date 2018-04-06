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Наташа Королева поделилась в Сети архивным фото начала 2000-х

Известная певица Наташа Королева поделилась на днях в сети Instagram архивным фотоснимком начала 2000-х. Таким образом артистка поздравила свою подругу с ее 45-летием. Звезда отечественной эстрады выставила подборку архивных фотоснимков, на которых она изображена вместе с именинницей, а рядом для сравнения выложила серию новых фотографий.

Наташа Королева поделилась в Сети архивным фото начала 2000-х


Свою подругу Инну Наташа Королева поздравила трогательными словами. Артистка поблагодарила именинницу за то, что она есть, а также выразила слова бесконечной любви. При этом певица напомнила 45-летней подруге, что та «Ягодка» опять. Пользователи Сети оценили столь крепкую дружбу, которую обеим женщинам удалось пронести сквозь года, сохранив теплые отношения.

Наташа Королева поделилась в Сети архивным фото начала 2000-х


Не без особого интереса подписчики рассматривали опубликованные архивные снимки Королевой, сравнивая их с недавними. Многие из них подчеркнули, что Наташа ничуть не изменилась, а также сохранила былую молодость и красоту, оставшись все такой же позитивной и яркой.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 14:20
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