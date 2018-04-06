Наташа Королева поделилась в Сети архивным фото начала 2000-х
Известная певица Наташа Королева поделилась на днях в сети Instagram архивным фотоснимком начала 2000-х. Таким образом артистка поздравила свою подругу с ее 45-летием. Звезда отечественной эстрады выставила подборку архивных фотоснимков, на которых она изображена вместе с именинницей, а рядом для сравнения выложила серию новых фотографий.
Свою подругу Инну Наташа Королева поздравила трогательными словами. Артистка поблагодарила именинницу за то, что она есть, а также выразила слова бесконечной любви. При этом певица напомнила 45-летней подруге, что та «Ягодка» опять. Пользователи Сети оценили столь крепкую дружбу, которую обеим женщинам удалось пронести сквозь года, сохранив теплые отношения.
Не без особого интереса подписчики рассматривали опубликованные архивные снимки Королевой, сравнивая их с недавними. Многие из них подчеркнули, что Наташа ничуть не изменилась, а также сохранила былую молодость и красоту, оставшись все такой же позитивной и яркой.
Свою подругу Инну Наташа Королева поздравила трогательными словами. Артистка поблагодарила именинницу за то, что она есть, а также выразила слова бесконечной любви. При этом певица напомнила 45-летней подруге, что та «Ягодка» опять. Пользователи Сети оценили столь крепкую дружбу, которую обеим женщинам удалось пронести сквозь года, сохранив теплые отношения.
Не без особого интереса подписчики рассматривали опубликованные архивные снимки Королевой, сравнивая их с недавними. Многие из них подчеркнули, что Наташа ничуть не изменилась, а также сохранила былую молодость и красоту, оставшись все такой же позитивной и яркой.