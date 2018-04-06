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Концерн PSA Group займётся производством современных электрокаров

Группа PSA, владеющая автомобильными брендами Citroën и Peugeot, объявила про создание подразделения, которое приступит к разработке современных электрокаров.

Концерн PSA Group займётся производством современных электрокаров


Соответствующее сообщение разместили на страницах сайта автомобильного известного концерна. Новая структура в свою очередь начнет работать уже в будущем году. Представители группы PSA отмечают, что цель автокомпании заключается в том, чтобы каждая выпускаемая корпорацией автомобильная модель к 2025 году имела версию с электрическим силовым агрегатом. Financial Times данный шаг концерна называет последней попыткой догнать потенциальных своих конкурентов, которые в создании электрокаров ушли далеко вперед.

Французская группа PSA представляет собой одного из крупнейших в Европе автопроизводителей. Группе принадлежат бренды Citroën, Peugeot, Opel/Vauxhall, DS. В текущем году автокомпания в общей сложности реализовала 3 630 000 транспортных средств.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 13:50
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