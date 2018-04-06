Школьные медали предложили выдавать с учётом баллов ЕГЭ

Круглинский добавил, что во многих российских регионах уже практиковали выдачи своей медали, учитывая баллы ЕГЭ. Однако данный знак заслуги не даёт право получать какие-либо льготы при поступлении в ВУЗ, как с медалями, которые регламентируются федеральным положением.Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы собираются рассмотреть законопроект касательно отмены ЕГЭ. Но в Минобрнауки отмену Единого государственного экзамена сочли нецелесообразной.