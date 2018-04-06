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Школьные медали предложили выдавать с учётом баллов ЕГЭ

Со следующего учебного года школьные медали станут выдавать после единого госэкзамена, так как будут также учитывать баллы ЕГЭ. Об этом заявил Игорь Круглинский, являющийся начальником управления Рособрнадзора.

Школьные медали предложили выдавать с учётом баллов ЕГЭ


Круглинский добавил, что во многих российских регионах уже практиковали выдачи своей медали, учитывая баллы ЕГЭ. Однако данный знак заслуги не даёт право получать какие-либо льготы при поступлении в ВУЗ, как с медалями, которые регламентируются федеральным положением.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы собираются рассмотреть законопроект касательно отмены ЕГЭ. Но в Минобрнауки отмену Единого государственного экзамена сочли нецелесообразной.
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Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:20
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